Oltre 1800 tessuti in un anno | continua l’ascesa della banca delle cornee del San Luca

La banca delle cornee dell’Ospedale San Luca di Lucca ha raggiunto oltre 1800 tessuti donati in un anno, confermando il suo ruolo fondamentale nel settore. Operando con discrezione, questa struttura rappresenta una risorsa preziosa per chi necessita di trapianti oculari, offrendo speranza e miglioramento della qualità della vita. Un esempio di impegno silenzioso che sostiene la salute visiva della comunità.

È una fabbrica di luce che lavora in silenzio. Dal cuore dell’ospedale San Luca di Lucca parte una speranza concreta per chi rischia di perdere la vista. La banca delle cornee ha chiuso il 2025 con numeri da record. Si conferma così un punto di riferimento non solo per la Toscana, ma per l’intera sanità italiana. Il bilancio è impressionante. In soli dodici mesi sono stati distribuiti 1804 tessuti. Dietro questa cifra fredda ci sono altrettanti pazienti che, da nord a sud, hanno potuto ricevere un trapianto. Il laboratorio lucchese non conosce confini: i suoi prodotti arrivano nelle sale operatorie di Lombardia, Lazio, Piemonte, fino alla Sicilia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

