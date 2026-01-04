A Bagnoli, nella sera di sabato 3 gennaio, si è verificato lo scoppio di una tubatura dell’acquedotto, causando danni alla strada e la necessità di sgomberare alcune abitazioni. La via Silio Italico è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano gli interventi necessari per ripristinare la viabilità.

Paura a Bagnoli, dove nella tarda serata di sabato 3 gennaio è scoppiata una tubatura dell’acquedotto provocando il dissesto del manto stradale e il rischio di crolli. Per motivi di sicurezza è stata chiusa via Silio Italico, all’angolo con via Eurialo, e l’intera area è stata recintata. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, protezione civile e i tecnici degli enti competenti. La strada è stata interdetta al traffico e resta chiusa fino a nuova disposizione. Area sotto osservazione e nuovo sopralluogo. L’origine della perdita non è ancora stata chiarita. Nella notte sono state eseguite le prime verifiche, ma sarà necessario un sopralluogo approfondito, previsto per lunedì 5 gennaio, con un’ispezione tecnica di Abc sulla rete idrica sotterranea e sulle fognature. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico: famiglie sgomberate per rischio crollo

Leggi anche: Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico, famiglie sgomberate: c’è rischio crollo

Leggi anche: Due palazzine evacuate per rischio statico in via Capriati: sgomberate 28 famiglie

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico, famiglie sgomberate: c’è rischio crollo - Chiusa via Silio Italico a Bagnoli, a causa della rottura dell’acquedotto. fanpage.it