Arturo Brachetti Solo all' Auditorium Conciliazione

Da romatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 al 18 gennaio, l'Auditorium Conciliazione ospita Arturo Brachetti con il suo spettacolo

Arturo Brachetti, con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per il nuovo show, arriva all'Auditorium Conciliazione dal 16 al 18 gennaio. In “Solo” - questo il nome dello spettacolo - Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Arturo Brachetti torna a Roma con il suo show SOLO

Leggi anche: Arturo Brachetti al Politeama Genovese con “Solo, the Legend of quick-change”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Arturo Brachetti torna a Roma con il suo show SOLO; ARTURO BRACHETTI SOLO The Legend of quick-change; Gli spettacoli imperdibili del 2026 a Roma: cosa vedere (e quando); Cosa fare a Roma questa settimana? Gli eventi dal 12 al 18 gennaio 2026.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.