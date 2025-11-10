Apre il poliambulatorio Az Medica | Un polo sanitario d’eccellenza
Un nuovo, importante tassello si aggiunge all’offerta sanitaria del territorio. Si è tenuta l’inaugurazione del Poliambulatorio Privato Az Medica, in via Cento 145 a Vigarano Mainarda. "Abbiamo scelto Vigarano Mainarda non a caso, crediamo fermamente nel potenziale di questo territorio e sappiamo che i cittadini meritano un punto di riferimento sanitario accessibile, moderno e attento alle esigenze individuali", le parole dell’amministratore unico dell’azienda Viviana Ansaloni, giovane imprenditrice. "La struttura, moderna e all’avanguardia – prosegue – si propone come un centro di riferimento per l’erogazione di visite specialistiche e servizi diagnostici di alta qualità, con l’obiettivo primario di ridurre i tempi di attesa e offrire risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini di Vigarano Mainarda e dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
