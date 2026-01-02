A Bagnolo apre il poliambulatorio ’Health Medispa’

A Bagnolo è arrivato ‘Health Medispa’, il nuovo poliambulatorio specialistico privato. Situato nelle vicinanze della città, offre servizi di medicina, chirurgia e benessere con un focus su qualità, rapidità e innovazione. La struttura nasce per rispondere alle esigenze di cura e prevenzione della comunità locale, garantendo prestazioni all’avanguardia in un ambiente professionale e accogliente.

Un'eccellenza sanitaria a due passi dalla città. Da pochi mesi ha aperto al pubblico 'Health Medispa', il primo poliambulatorio specialistico privato nel comune di Bagnolo che nasce per soddisfare la richiesta di qualità, rapidità e innovazione nel campo della medicina, della chirurgia e del benessere della persona. In un momento in cui la sanità è spesso nel mirino degli annosi ritardi nelle visite mediche, la struttura sanitaria di via Borri vuole dare risposte rapide e certe con metodiche strumentali e terapie innovative volte a risolvere e gestire un elevato numero di patologie, offrendo un ampio ventaglio di offerte sia per le visite specialistiche sia per la chirurgia ambulatoriale.

