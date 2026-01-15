Appuntamento in Piazza con Francesca Mambro
Nel corso dell’XI Congresso di "Nessuno tocchi Caino", svoltosi a Milano dal 18 al 20 dicembre presso il Teatro Puntozero del Carcere minorile Cesare Beccaria, l’associazione ha tracciato un bilancio delle proprie battaglie storiche e delle nuove sfide sul terreno dei diritti umani. Dalla lotta globale contro la pena di morte, con un focus particolare sull’Iran, fino alla condizione del sistema penitenziario italiano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Martedì 20 appuntamento in piazza Fleming e marcia verso la Prefettura. I promotori sollecitano ampia partecipazione a una manifestazione unitaria per sollecitare le risposte istituzionali che finora non ci sono state. Nel mirino Regione, Asp e sindaci facebook
