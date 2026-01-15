Appuntamento in Piazza con Francesca Mambro

Da laverita.info 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’XI Congresso di "Nessuno tocchi Caino", svoltosi a Milano dal 18 al 20 dicembre presso il Teatro Puntozero del Carcere minorile Cesare Beccaria, l’associazione ha tracciato un bilancio delle proprie battaglie storiche e delle nuove sfide sul terreno dei diritti umani. Dalla lotta globale contro la pena di morte, con un focus particolare sull’Iran, fino alla condizione del sistema penitenziario italiano. 🔗 Leggi su Laverita.info

appuntamento in piazza con francesca mambro

© Laverita.info - Appuntamento in Piazza con Francesca Mambro

Leggi anche: Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieri

Leggi anche: Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tivù Verità | Rita dalla Chiesa: «Così lo Stato lascia soli i carabinieri e i cittadini».

Appuntamento in Piazza con Francesca Mambro

Video Appuntamento in Piazza con Francesca Mambro

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.