Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca

Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca per analizzare il caso Hannoun e i risvolti dell’inchiesta che ha rivelato come dall’Italia siano stati raccolti oltre sette milioni di euro destinati a Hamas. Un’occasione per comprendere le implicazioni e le dinamiche di questa vicenda, approfondendo gli aspetti legali e politici coinvolti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.