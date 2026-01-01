Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca
Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca per analizzare il caso Hannoun e i risvolti dell’inchiesta che ha rivelato come dall’Italia siano stati raccolti oltre sette milioni di euro destinati a Hamas. Un’occasione per comprendere le implicazioni e le dinamiche di questa vicenda, approfondendo gli aspetti legali e politici coinvolti.
Il caso Hannoun e i risvolti dell’inchiesta che mostra come dall’Italia sono stati raccolti oltre sette milioni di euro diretti ad Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Appuntamento "a lume di candela" con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza
Leggi anche: Appuntamento "a lume di candela" con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza
Intesa punta sul Medio Oriente. Operazioni per 60 miliardi dal 2023; Delitto di Garlasco: a che punto siamo, davvero | Segreti - Ep.20; Pd contro la campana per i mai nati.
Appuntamento in Piazza con Ruben Della Rocca - Le bugie dell’Onu su Israele e le incredibili dichiarazioni di Giuseppe Conte che chiede «agli amici ebrei di dissociarsi da Israle». panorama.it
Appuntamento in Piazza con Ruben Della Rocca - «La caccia all’ebreo» ad Amsterdam e l’inazione delle autorità anche se avvisate. panorama.it
In piazza della Rocca la ’Felice camminata’ - Proseguono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti organizzati per le festività. ilrestodelcarlino.it
APPUNTAMENTI • L'Aperighiaccio in Piazza Matteotti con Sismica Andrea e Davide Penultimo appuntamento del 2025 all'insegna del divertimento al ritmo della musica e dei brani della band che da sempre fa ballare! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.