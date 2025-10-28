Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieri

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione che è giunta alla sua sedicesima edizione si conferma un evento unico dove si dialoga di riforme, di giustizia senza trascurare l’attualità internazionale. Questo lunedi 27 ottobre. Se hai un buco posso farne una su giovedi 29 ottobre. 🔗 Leggi su Laverita.info

appuntamento in piazza con francesco arcieri

© Laverita.info - Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieri

Approfondisci con queste news

Arriva il Palio degli arcieri. Protagonisti due ospiti d’onore. E Santa Maria punta dritto al bis - Uno degli appuntamenti più attesi della settimana del Palio della Città di Pescia è quello del sabato sera, quando in piazza Mazzini si svolge il concorso internazionale ‘La bellezza e l’eleganza ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Piazza Francesco Arcieri