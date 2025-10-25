Sicurezza nei cantieri si punta sulla prevenzione

Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafforzare la cultura della salute e della sicurezza nei cantieri edili, approfondendo gli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela della salute dei lavoratori in uno dei comparti più colpiti da infortuni e malattie professionali. Questo l’obiettivo del convegno “La sicurezza che costruisce”, promosso da Ats Insubria in collaborazione con Inail e Camera di Commercio, che ha ospitato l’evento nella Sala Campiotti. "Ogni iniziativa in salute e sicurezza non è un costo, ma un investimento nel capitale umano e nella competitività delle nostre imprese – ha detto la segretaria generale dell’ente camerale Anna Deligios, aprendo i lavori –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sicurezza nei cantieri si punta sulla prevenzione

© Ilgiorno.it - Sicurezza nei cantieri, si punta sulla prevenzione

News recenti che potrebbero piacerti

sicurezza cantieri punta prevenzioneSicurezza nei cantieri, si punta sulla prevenzione - Rafforzare la cultura della salute e della sicurezza nei cantieri edili, approfondendo gli aspetti legati alla prevenzione e alla ... Lo riporta msn.com

sicurezza cantieri punta prevenzioneSicurezza sul lavoro. Il Parlamento unito vara il Decalogo: più formazione, controlli e prevenzione degli incidenti - Il Parlamento lancia un segnale forte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con l’approvazione unanime del Decalogo bipartisan presentato al Senato. Scrive quotidianosanita.it

sicurezza cantieri punta prevenzioneRafforzata la sicurezza nei cantieri della ricostruzione - Rafforzata la sicurezza nei cantieri della ricostruzione. Segnala valnerinaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Cantieri Punta Prevenzione