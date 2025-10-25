Sicurezza nei cantieri si punta sulla prevenzione
Rafforzare la cultura della salute e della sicurezza nei cantieri edili, approfondendo gli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela della salute dei lavoratori in uno dei comparti più colpiti da infortuni e malattie professionali. Questo l’obiettivo del convegno “La sicurezza che costruisce”, promosso da Ats Insubria in collaborazione con Inail e Camera di Commercio, che ha ospitato l’evento nella Sala Campiotti. "Ogni iniziativa in salute e sicurezza non è un costo, ma un investimento nel capitale umano e nella competitività delle nostre imprese – ha detto la segretaria generale dell’ente camerale Anna Deligios, aprendo i lavori –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
