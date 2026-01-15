Dopo cinque anni, torna l’Apollino d’oro, l’importante cerimonia promossa dal Comune di Osimo per riconoscere gli atleti e le società sportive locali che hanno raggiunto risultati significativi a livello nazionale. Un’occasione per valorizzare il talento e l’impegno del mondo sportivo osimano, rafforzando il legame tra comunità e sport. La premiazione rappresenta un momento di riconoscimento e di continuità per lo sport della città.

Torna dopo 5 anni l’ Apollino d’oro, cerimonia con la quale il Comune di Osimo premia il mondo dello sport osimano, atleti e società che hanno ottenuto risultati di rilievo nazionale. Con l’occasione, come ogni anno, saranno consegnati numerosi attestati speciali e per risultati regionali ma anche, per questa 19esima edizione, per l’impegno in progetti dedicati all’ inclusione. Saranno 23 gli Apollini che verranno consegnati domenica alle 16 al teatro La Nuova Fenice, grazie all’organizzazione di Asso e assessorato allo Sport. Andranno, tra tutti, a Davide Cristian Belelli (Atletica Osimo) campione italiano indoor 60 metri, outdoor 100 mt e salto in lungo outdoor, Elisa Fuselli (Atletica Osimo) campionessa italiana salto in lungo indoor e outdoor e campionessa italiana Fispes salto in lungo e lancio del peso, Gaetano Schimmenti (Atletica Osimo) campione italiano Aics 60 mt e 200 mt e campione italiano staffetta 4x200 indoor, Lina Frontini (Atletica Osimo) campionessa italiana lancio del peso master e pentathlon lanci master, Marina Ivanova (Atletica Osimo) campionessa italiana indoor 3mila metri di marcia master, seconda ai Mondiali indoor nella stessa disciplina e ai 10mila mt, Mario Fiori (Atletica Osimo) campione italiano indoor di marcia 3mila mt master e regionale outdoor di marcia 5mila mt master, Renzo Capecchi (Atletica Osimo) campione italiano indoor salto in lungo master e salto ostacoli 80 mt outdoor master. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apollino d’oro. Un ritorno ricco di riconoscimenti

Leggi anche: Torna l'Apollino d'Oro, riconoscimento del comune tributato ai protagonisti dello sport osimano

Leggi anche: Riconoscimenti: il Campano d'oro 2025 va a Enrico Letta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La data per il ritorno degli umani attorno alla Luna si avvicina sempre di più! Attualmente la prima opportunità è il 6 febbraio notte, alle 3:40 italiane, ma non è certo l'unica. Come ricorderete anche Artemis I aveva una rosa di finestre di lancio molto ampia, e all facebook

Nostos, storia di un ritorno. In scena all'Apollo quattro fratelli ballerini x.com