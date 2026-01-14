Torna l' Apollino d' Oro riconoscimento del comune tributato ai protagonisti dello sport osimano
Dopo cinque anni, torna l’Apollino d’Oro, riconoscimento promosso dal Comune di Osimo per celebrare gli atleti e le società sportive locali che hanno raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale. Questa cerimonia mira a valorizzare l’impegno e il talento del mondo sportivo osimano, riconoscendo il contributo di chi rappresenta la città con dedizione e successo.
OSIMO - Torna dopo 5 anni l’Apollino d’Oro, cerimonia con la quale il Comune di Osimo vuole premiare il mondo dello sport osimano, atleti e società che hanno ottenuto risultati di rilievo nazionale. Con l’occasione, come ogni anno, saranno consegnati numerosi attestati speciali e per risultati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
