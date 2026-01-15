Antenna nel mirino è vicina a case e scuole Va rimossa

A Melegnano, si apre una discussione sulla recente installazione di un’antenna per la telefonia mobile sulla torre dell’acquedotto in viale Lombardia. La presenza dell’antenna, vicina a case e scuole, ha suscitato preoccupazioni tra i residenti. L’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di procedere con la rimozione, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

È polemica, a Melegnano, per l'installazione di un' antenna per la telefonia mobile in cima alla torre dell'acquedotto comunale, in viale Lombardia. "L'amministrazione comunale non ha vigilato, Cap (che ha in capo l'acquedotto, nda) non si è posto il problema e quello che non doveva accadere è accaduto - attacca Alleanza Verdi Sinistra, con l'ex sindaco di Melegnano Pietro Mezzi -. È stata data l'autorizzazione a installare un impianto di telefonia mobile in una zona che vede nelle immediate vicinanze un asilo nido, una scuola elementare, una scuola materna e un'area verde dove giocano i bambini.

