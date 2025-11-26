Nuova ondata di furti in Valdarno | case nel mirino nel pomeriggio
Non si ferma l’ondata di furti in appartamento che sta colpendo la provincia di Arezzo. Gli ultimi episodi si sono verificati a Castelfranco Piandiscò, nella zona di via delle Case Nuove, un’area circondata da campi che potrebbero aver facilitato la fuga dei malviventi. I colpi risalgono a qualche giorno fa e sono avvenuti nel corso del pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari. Da quanto riportat il Corriere di Arezzo, in una delle abitazioni sono stati rubati oggetti preziosi; in un’altra i ladri sono riusciti addirittura a smurare una cassaforte, poi ritrovata nei campi vicini completamente svuotata. 🔗 Leggi su Lortica.it
