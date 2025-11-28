Bassa friulana nel mirino | case svaligiate nel giro di poche ore
Nuovo allarme furti nella Bassa friulana. In poche ore, tra il tardo pomeriggio e l’inizio della sera, due abitazioni sono state svaligiate tra Muzzana del Turgnano e San Giorgio di Nogaro, con modalità quasi sovrapponibili. I carabinieri stanno lavorando per capire se si tratti della stessa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
Pensatoio Torsa si conferma luogo di dialogo culturale nella Bassa friulana. La #RegioneFVG sostiene percorsi che valorizzano comunità e territori, come ribadito dal vicegovernatore @MarioAnzil ieri a #Pocenia. tinyurl.com/494z9nzw Vai su X
#AllertaMeteoFVG : 17 novembre 2025 aggiornamento ore 14:00 "L'allerta meteo fino alle 12.00 di domani è arancio per l'Isontino, la Bassa Friulana e il Medio Friuli e gialla per l'Alto Friuli; le previsioni meteo sono piuttosto incoraggianti: il fatto che nelle pro - facebook.com Vai su Facebook