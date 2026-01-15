Dopo otto giorni di ricerche senza esito nei Colli Euganei, la procura di Padova ha deciso di rendere pubblici i frame delle telecamere di sorveglianza relative alla scomparsa di Annabella. La decisione mira a raccogliere eventuali segnalazioni o indizi utili per rintracciare la donna, senza alimentare speculazioni o sensazionalismi. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità competenti.

. A otto giorni dall’avvio delle ricerche ufficiali, ancora prive di esito nell’area dei Colli Euganei, il procuratore di Padova Antonello Racanelli ha deciso di autorizzare la diffusione dei frame estratti dalle telecamere. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire in ogni modo il ritrovamento di Annabella, sollecitando la collaborazione di chiunque possa averla incrociata o notata lungo il suo tragitto. Nelle ultime ore è arrivata anche un’ulteriore notizia sulle indagini. Le ultime immagini di Annabella prima della scomparsa. Indossa un giubbotto verde muschio, jeans e porta sulle spalle uno zaino rosso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Annabella scomparsa nel nulla: arriva la notizia dalla procura

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa nel nulla, il giallo dei social e la svolta: indagini per sequestro di persona

Leggi anche: Annabella Martinelli, ancora in corso le ricerche della studentessa Unibo scomparsa nel nulla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla….

Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo - Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere ... msn.com