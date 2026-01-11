Annabella Martinelli ancora in corso le ricerche della studentessa Unibo scomparsa nel nulla

Sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa dell'Università di Bologna scomparsa recentemente. L'ultima traccia del suo telefono indica la zona di Teolo, in provincia di Padova, dove vive con i genitori. Le autorità stanno attualmente indagando per comprendere le circostanze della scomparsa, mentre familiari e amici attendono notizie.

Il suo telefono è stato rintracciato per l'ultima volta in provincia di Padova, nella zona di Teolo, dove vive con i genitori.

