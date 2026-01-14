Annabella Martinelli scomparsa nel nulla il giallo dei social e la svolta | indagini per sequestro di persona

Annabella Martinelli è scomparsa da una settimana a Padova. La Procura ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti. Le autorità stanno cercando di fare luce sulla vicenda, mentre la famiglia e la comunità attendono aggiornamenti. Questa situazione ha attirato l’attenzione sui social, dove si moltiplicano gli appelli e le ricerche.

Padova, 14 gennaio 2026 - E' scomparsa da una settimana Annabella Martinelli, la Procura di Padova ha deciso di indagare per sequestro di persona contro ignoti. Della studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. A riportare la notizia Il Gazzettino. Una decisione presa per consentire ai carabinieri di poter avviare tutti gli accertamenti utili per dipanare il mistero della sparizione della giovane, svolgendo accertamenti oltre che sui tabulati telefonici anche su chi ha operato per chiudere il sito a di Annabella della sua pagina di Facebook. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Annabella Martinelli scomparsa nel nulla, il giallo dei social e la svolta: indagini per sequestro di persona Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: si cercano tracce dai tabulati Leggi anche: Mondo universitario e social per cercare tracce di Annabella Martinelli: si indaga per sequestro di persona La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Annabella Martinelli e l'acquisto di una pizza per due poco prima della scomparsa; Il giallo della ventiduenne scomparsa: ricerche senza esito; Annabella scomparsa, il giallo delle pizze e dei profili social chiusi. La famiglia: Non vogliamo spaventarla. Annabella Martinelli scomparsa, procura indaga per sequestro di persona: le ultime news - Leggi su Sky TG24 l'articolo Annabella Martinelli scomparsa, procura indaga per sequestro di persona: le ultime news ... tg24.sky.it

