Annabella Martinelli trovata senza vita nel Padovano | era scomparsa dal 6 gennaio

La giovane, scomparsa da oltre una settimana, è stata rinvenuta nei Colli Euganei, non lontano dal punto in cui era stata ritrovata la sua bicicletta. Il ritrovamento del corpo. È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Padova e scomparsa dal 6 gennaio. Il corpo è stato individuato in un'area dei Colli Euganei, a breve distanza dal luogo in cui, nei giorni scorsi, era stata recuperata la sua bicicletta, elemento che aveva indirizzato le ricerche. Secondo quanto emerso, sul posto si sta recando il Procuratore della Repubblica di Padova, mentre le autorità stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

