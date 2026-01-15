Padova Annabella Martinelli trovata morta impiccata a un albero nel bosco sui Colli Euganei era scomparsa dal 6 gennaio
A Padova, è stata rinvenuta senza vita Annabella Martinelli, scomparsa dal 6 gennaio. Il corpo, impiccato a un albero nei boschi dei Colli Euganei, si trovava a pochi chilometri dalla bicicletta abbandonata. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sul suo decesso, ancora sotto approfondimento delle autorità competenti.
Il corpo a pochi km di distanza dalla bicicletta abbandonata La giovane Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata a un albero nei pressi di un bosco sui Colli Euganei, a Padova. Il corpo senza vita della 22enne è stato trovato, vicino ad un casolare, a nemmeno un chilometro di dist.
