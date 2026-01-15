Annabella Martinelli trovata morta

Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza di 22 anni, è stata trovata morta impiccata. La giovane, residente a Teolo (Padova), era scomparsa lo scorso 6 gennaio. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, portando alla conclusione di un periodo di ricerca. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e tra coloro che conoscevano la ragazza.

16.26 E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova, che era scomparsa dallo scorso 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona impervia dei Colli Euganei, a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trovata morta Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Padova Leggi anche: Annabella Martinelli, trovata morta in un bosco: era sparita dal 7 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto; La “malinconia” di Annabella dietro la fuga? La pista della crisi sentimentale e il momento duro in università. Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it

Annabella Martinelli morta sui colli Euganei: è stata trovata impiccata in un casolare vicino al punto dove aveva lasciato la bici - Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. corriereadriatico.it

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

Annabella Martinelli trovata morta impiccata nel Padovano

È stata trovata senza vita Annabella Martinelli. Il corpo della 22enne, scomparsa nel Padovano, è stato rinvenuto nei pressi della sua bicicletta abbandonata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.