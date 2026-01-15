Annabella Martinelli trovata morta in un bosco | era sparita dal 7 gennaio

Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, è stata trovata senza vita in un bosco. La giovane era scomparsa dal 7 gennaio e il suo ritrovamento rappresenta la conclusione di una vicenda che ha destato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause della sua morte.

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova, di cui non si avevano più notizie dal 7 gennaio. Il corpo, secondo quanto apprende LaPresse, è stato rinvenuto in un bosco sui Colli Euganei, a un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento della sua bicicletta. La ragazza è stata trovata impiccata a un albero. Sul posto sono in arrivo, oltre ai carabinieri, anche il pm di turno e il medico legale. Questo articolo proviene da LaPresse.

Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

