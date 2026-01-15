Annabella Martinelli trovata morta in un bosco | era sparita dal 7 gennaio

Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, è stata trovata senza vita in un bosco. La giovane era scomparsa dal 7 gennaio e il suo ritrovamento rappresenta la conclusione di una vicenda che ha destato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause della sua morte.

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di  Padova, di cui non si avevano più notizie dal 7 gennaio. Il corpo, secondo quanto apprende LaPresse, è stato rinvenuto in un bosco sui Colli Euganei, a un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento della sua bicicletta. La ragazza è stata trovata impiccata a un albero. Sul posto sono in arrivo, oltre ai carabinieri, anche il pm di turno e il medico legale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

