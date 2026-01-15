Trovata morta Annabella Martinelli la 22enne scomparsa a Padova

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa a Padova nella notte del 6 gennaio. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di oggi, portando un momento di tristezza alla comunità locale. Restano aperti gli inquirenti sulle cause della morte e le circostanze della scomparsa.

AGI - Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa nella notte del 6 gennaio, è stata trovata priva di vita nel pomeriggio di oggi. Il corpo della giovane è stato rinvenuto in un casolare abbandonato a Teolo, ai piedi dei Colli Euganei, non lontano dal luogo in cui nei giorni scorsi era stata ritrovata la sua bicicletta. Secondo quanto appreso dall’AGI, la ragazza si sarebbe impiccata. Il ritrovamento. Il ritrovamento è avvenuto al termine di giorni di ricerche intense che hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e numerosi volontari. L’ area era stata più volte battuta, anche con l’ausilio di droni, unità cinofile ed elicotteri, nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trovata morta Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Padova Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta, la 22enne era scomparsa il 6 gennaio Leggi anche: Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata in un casolare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; La “malinconia” di Annabella dietro la fuga? La pista della crisi sentimentale e il momento duro in università; Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: diffuse foto. Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei - Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. ilmattino.it

Annabella Martinelli, trovata morta in un bosco: era sparita dal 7 gennaio - Annabella Martinelli (Foto Soccorso Alpino)Annabella Martinelli, la 22enne padovana scomparsa dal 6 gennaio (foto ... msn.com

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata senza vita

Francesca Michettoni trovata morta a letto a 31 anni. Aveva detto: «Vado a riposare, non mi sento bene». Lascia una figlia piccola. Il dramma in provincia di Ascoli facebook

Era stata trovata morta lo scorso luglio, Franca Ludwig, vicino Firenze. Sei mesi dopo il compagno e un'amica sono indagati per omicidio. L'avrebbero uccisa per incassare il ricco premio dell'assicurazione x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.