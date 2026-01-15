Annabella Martinelli trovata morta in un casolare nel bosco Era sparita 9 giorni fa

Sono terminate le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa a Padova lo scorso 6 gennaio. Dopo nove giorni di ricerche, il suo corpo è stato rinvenuto in un casolare nel bosco. L’indagine è in corso per chiarire le cause della morte. L'articolo è in aggiornamento.

Si sono concluse con epilogo drammatico le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa a Padova dallo scorso 6 gennaio. Secondo quanto apprende l'Ansa, il corpo senza vita della ragazza sarebbe stato ritrovato in zona dei Colli Euganei, non distante dal punto in cui era stata trovata la sua bicletta, nel pomeriggio di oggi. Indagini in corso. Il corpo senza vita della giovane è stato localizzato all'interno di un casolare: sul posto oltre alle forze dell'ordine c'è anche il pm di turno. La studentessa universitaria 22enne si era allontanata dall'abitazione in cui viveva con i genitori a Padova, in zona Ospedali, nel tardo pomeriggio del 6 gennaio, venendo ripresa un ultima volta da una telecamera a Villa di Teolo ai piedi dei Colli, poco dopo le 23 in sella alla sua bicicletta con cui avrebbe percorso una trentina di chilometri.

