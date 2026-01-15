Annabella Martinelli trovata morta nel bosco sui Colli Euganei Era sparita 9 giorni fa

Annabella Martinelli, studentessa 22enne, è stata trovata morta nel bosco sui Colli Euganei, nove giorni dopo la sua scomparsa. La giovane si era allontanata di casa in bicicletta e, successivamente, era stata ritrovata parcheggiata con il lucchetto a circa venti chilometri di distanza. Le circostanze della sua morte sono ora al centro delle indagini.

La studentessa 22enne Annabella Martinelli si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. La sera della scomparsa aveva ordinato due pizze, i cartoni erano vicino al mezzo Speranze finite. Annabella Martinelli, la ventiduenne padovana di cui non si avevano più notizie dalla sera dell'Epifania, è stata trovata morta impiccata giovedì 15 gennaio, poco distante da dove era stata rinvenuta la sua bicicletta qualche giorno fa in una strada di Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Annabella Martinelli trovata morta nel bosco sui Colli Euganei. Era sparita 9 giorni fa Leggi anche: Padova, Annabella Martinelli scomparsa da giorni: trovata la bici con cui si era allontanata. La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei Leggi anche: Annabella scomparsa: le ricerche sui Colli Euganei Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla. Annabella Martinelli trovata senza vita nel bosco sui Colli Euganei - La studentessa 22enne Annabella Martinelli si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. corrieredelveneto.corriere.it

Studentessa scomparsa nel nulla, bici ritrovata e telefono muto: cosa sappiamo del caso Annabella Martinelli - Le ultime immagini note la mostrano pedalare di notte, da sola, attraversando Selvazzano Dentro e poi Teolo. giornalelavoce.it

Annabella Martinelli, il giallo dei social e gli ultimi istanti prima di sparire: indagini per sequestro di persona - Della 22enne di Padova non si hanno notizie dal 6 gennaio, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna è stata ripresa da alcune telecamere nella zona di Villa di Teolo tre volte prima di scomparire ne ... ilrestodelcarlino.it

"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.