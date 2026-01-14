annabella martinelli le ultime foto della ragazza scomparsa da padova

Annabella Martinelli, giovane scomparsa da Padova, è stata ripresa da telecamere di videosorveglianza in tre occasioni tra le 22.18 e le 23.06 del 6 gennaio. Le immagini potrebbero fornire elementi utili alle indagini per ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza.

È stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza tra le 22.18 e le 23.06 del 6 gennaio. Poi è scomparsa nel nulla. Ecco le ultime tre immagini che riprendono Annabella Martinelli, la ragazza sparita da Padova otto giorni fa. È stata immortalata dalle telecamere di tre diversi luoghi del Padovano nel giro di 48 minuti: alle 22.18 dal distributore di Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e alle 23.06 dall’impianto di Villa di Teolo. Come era vestita Annabella Martinelli. Nelle immagini la si vede in sella alla sua bicicletta viola, poi ritrovata chiusa con il lucchetto poco distante dal suo ultimo passaggio, e con uno zainetto rosso sulle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

