Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova

Ecco le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della sua scomparsa da Padova. La procura ha aperto un’indagine per sequestro di persona, e i carabinieri hanno diffuso alcuni fotogrammi delle telecamere di sorveglianza che mostrano la studentessa di giurisprudenza poco prima di scomparire. La vicenda rimane irrisolta, e le immagini rappresentano un elemento chiave nelle indagini in corso.

AGI - Nel giorno in cui la procura di Padova ha deciso di procedere per il reato di sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio, i carabinieri hanno diffuso alcuni fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza che ritraggono la giovane pochi istanti prima della sua sparizione. Nel dettaglio la si vede transitare in bici alle 22.18 davanti ad un distributore di carburante di Selvazzano Dentro, poi alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e infine alle 23.

