Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata morta impiccata dopo essere scomparsa il 6 gennaio scorso. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso. La notizia rappresenta un momento di tristezza e riflessione per tutta la città.

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento – apprende l’ Ansa – è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. Sul posto si sta recando il Procuratore di Padova. Articolo in aggiornamento Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni

