Annabella Martinelli ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni
Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata morta impiccata dopo essere scomparsa il 6 gennaio scorso. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso. La notizia rappresenta un momento di tristezza e riflessione per tutta la città.
È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento – apprende l’ Ansa – è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. Sul posto si sta recando il Procuratore di Padova. Articolo in aggiornamento Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Il mistero di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da 5 giorni a Padova: ritrovata la bicicletta
Leggi anche: Annabella Martinelli, le ultime foto della ragazza scomparsa da Padova
Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla.
Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it
Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it
Annabella Martinelli trovata senza vita nel bosco sui Colli Euganei - La studentessa 22enne Annabella Martinelli si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. corrieredelveneto.corriere.it
"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook
Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.