Annabella Martinelli morta sui colli Euganei | trovata impiccata all' albero del giardino di una casa vicino al punto dove aveva lasciato la bicicletta

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita sui colli Euganei, impiccata a un albero nel giardino di una casa vicina al luogo dove aveva parcheggiato la bicicletta. La giovane, scomparsa il 6 gennaio scorso, lascia un vuoto nel suo ambiente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del tragico evento.

Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Le speranze di ritrovarla in vita sono purtroppo svanite nel primo pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane. 🔗 Leggi su Leggo.it

