Annabella Martinelli morta sui colli Euganei | trovata impiccata all' albero del giardino di una casa vicino al punto dove aveva lasciato la bicicletta
Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita sui colli Euganei, impiccata a un albero nel giardino di una casa vicina al luogo dove aveva parcheggiato la bicicletta. La giovane, scomparsa il 6 gennaio scorso, lascia un vuoto nel suo ambiente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del tragico evento.
Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Le speranze di ritrovarla in vita sono purtroppo svanite nel primo pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Annabella Martinelli morta sui colli Euganei: trovata impiccata all'albero del giardino di una casa vicino al punto dove aveva lasciato la bici
Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta sui colli Euganei: si è impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici
Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli.
Annabella Martinelli morta sui colli Euganei: è stata trovata impiccata in un casolare vicino al punto dove aveva lasciato la bici - Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. corriereadriatico.it
Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it
Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it
La studentessa 22enne Annabella Martinelli si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. La sera della scomparsa aveva ordinato due pizze, i cartoni erano vicino al mezzo facebook
Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.