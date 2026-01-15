Annabella Martinelli trovata morta sui colli Euganei | si è impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici

Annabella Martinelli, 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio, è stata trovata senza vita sui colli Euganei. La giovane si è tolta la vita impiccandosi, nelle vicinanze del luogo dove aveva lasciato la bici. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. Da alcuni giorni l'intera zona attorno a Teolo era stata a lungo perlustrata da forze dell'ordine e Protezione Civile: oggi nel primo pomeriggio il macabro ritrovamento del corpo senza vita di Annabella Martinelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

