Annabella Martinelli morta sui colli Euganei | trovata impiccata all' albero del giardino di una casa vicino al punto dove aveva lasciato la bici

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata morta impiccata sui colli Euganei. La giovane era scomparsa lo scorso 6 gennaio e il suo corpo è stato rinvenuto vicino a una casa, legato a un albero del giardino, non lontano dal punto in cui aveva lasciato la bici. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Le speranze di ritrovarla in vita sono purtroppo svanite nel primo pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.

È stata trovata senza vita Annabella Martinelli. Il corpo della 22enne, scomparsa nel Padovano, è stato rinvenuto nei pressi della sua bicicletta abbandonata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. facebook

