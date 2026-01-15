Annabella Martinelli morta sui colli Euganei | è stata trovata impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata ritrovata senza vita sui colli Euganei, dove era scomparsa il 6 gennaio. La giovane è stata trovata impiccata vicino al punto in cui aveva lasciato la bicicletta. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le circostanze di questa tragedia.

Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza.

"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

