Annabella Martinelli è morta la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Annabella Martinelli, giovane di 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata nei boschi dei Colli Euganei. La sua scomparsa risale al 6 gennaio scorso, e il ritrovamento rappresenta un tragico epilogo di una vicenda che ha coinvolto la comunità locale. La polizia sta conducendo le indagini per fare luce sulle circostanze di questa triste vicenda.

