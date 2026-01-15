Annabella Martinelli è morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta Zaia | siamo sconvolti

Da ilmattino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il corpo è stato trovato nei boschi dei Colli Euganei, vicino alla sua bicicletta. La notizia ha suscitato grande shock tra la comunità e le autorità, che stanno approfondendo le cause di questa tragedia.

Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'Ansa - è avvenuto in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

annabella martinelli 232 morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei colli euganei il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta zaia siamo sconvolti

© Ilmattino.it - Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei. Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta. Zaia: siamo sconvolti

Leggi anche: Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei. Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta

Leggi anche: Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

annabella martinelli 232 mortaAnnabella Martinelli morta sui colli Euganei: &#232; stata trovata impiccata in un casolare vicino al punto dove aveva lasciato la bici - Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. corriereadriatico.it

annabella martinelli 232 mortaAnnabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, &#232; stata ... ilgazzettino.it

annabella martinelli 232 mortaAnnabella Martinelli &#232; morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it

Annabella Martinelli, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Video Annabella Martinelli, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.