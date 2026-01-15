Annabella Martinelli è morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita nei boschi dei Colli Euganei, impiccata poco distante dalla sua bicicletta. La scomparsa risale al 6 gennaio scorso e il ritrovamento rappresenta un tragico epilogo di un’indagine ancora in corso. La notizia ha suscitato grande attenzione e commozione nella comunità locale.

Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'Ansa - è avvenuto in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

