Annabella Martinelli è morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita nei boschi dei Colli Euganei, impiccata poco distante dalla sua bicicletta. La scomparsa risale al 6 gennaio scorso e il ritrovamento rappresenta un tragico epilogo di un’indagine ancora in corso. La notizia ha suscitato grande attenzione e commozione nella comunità locale.

