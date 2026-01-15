Angelo Napolitano rilancia sui social dopo il sequestro | Non ci fermiamo domani apriamo nuovo store a Casalnuovo
Dopo il sequestro della Guardia di Finanza avvenuto il 14 gennaio presso la sede di Casalnuovo, Angelo Napolitano comunica sui social la volontà di proseguire la sua attività. L’imprenditore annuncia l’apertura di un nuovo store a Casalnuovo, confermando l’impegno a riprendere le attività senza interruzioni. Questa comunicazione sottolinea la volontà di reagire e proseguire nel settore, mantenendo un approccio sobrio e diretto.
Dopo il maxi sequestro effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio, dalla Guardia di Finanza nella sede di Casalnuovo, l’imprenditore Angelo Napolitano rompe il silenzio e affida ai social la sua risposta: l’attività, assicura, non si fermerà. In un video pubblicato online, Napolitano ha annunciato la temporanea chiusura della sede interessata dai controlli, ma . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
