Sigilli a Napolitano Store vendeva merce a nero | Clienti trovati sui social

Napolitano Store, noto per la vendita di merce a nero, è stato recentemente coinvolto in un'indagine dopo che sono emersi clienti trovati sui social. Angelo Napolitano, 47 anni, con oltre 1,2 milioni di follower, ha costruito il suo successo online, ma ora si trova al centro di una situazione che mette in discussione la sua attività. Un esempio di come i social possano essere strumenti potenti, ma anche fonti di rischi.

I social danno, i social tolgono. Lo sa bene Angelo Napolitano, 47 primavere e un seguito di oltre 1,2 milioni di follower grazie al quale ha costruito un vero impero economico. La star del web il.

Napolitano Store, sigilli all’azienda del Re di TikTok. La storia: dai telefonini in nero al blitz in Regione con Rita De Crescenzo - In pochi anni ha costruito un impero vendendo elettrodomestici e cellulari sottocosto. quotidiano.net

Sigilli ai ‘Napolitano Store’, Borrelli: “Ricoperto di insulti per averlo denunciato più volte” - “Napolitano Store” tra Napoli e Casalnuovo: la Gdf contesta evasione IVA e vendita smartphone in nero. internapoli.it

Sequestro dei Napolitano Store a Napoli e provincia: la Guardia di Finanza contesta fatture false ed evasione dell’Iva al commerciante noto sui social. Sigilli ai negozi e indagini in corso. facebook

Evasione Iva e smartphone venduti in nero: sigilli ai “Napolitano Store” del commerciante tiktoker x.com

