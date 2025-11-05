Il sindaco Diego Ferrara confermato presidente del Comitato ristretto dei sindaci della Asl

Chietitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è stato confermato presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl Lanciano–Vasto–Chieti.Nella mattinata di mercoledì si è tenuta la prima riunione del nuovo organismo consultivo che rappresenta le istanze dei Comuni nella programmazione sanitaria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

