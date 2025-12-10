Rifiuti abbandonati metri di ingombranti attorno ai cassonetti | 740 multe
Nel territorio di Mestre centro, da inizio anno, sono state emesse 740 multe agli sversatori di rifiuti abbandonati e ingombranti. Gli ispettori ambientali di Veritas hanno intensificato i controlli per contrastare l’abbandono selvaggio, contribuendo a mantenere più pulito e decoroso il quartiere.
Dall’inizio dell’anno nel territorio di Mestre centro sono state 740 le contravvenzioni degli ispettori ambientali di Veritas scattate durante i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Gli agenti della polizia locale hanno sanzionato tre persone sorprese ad abbandonare di notte ingombranti e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Mareamico, rifiuti e amianto abbandonati a Punta Bianca. Associazione: "Da tre anni è una riserva ma mancano i controlli" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Borgo Nuovo continuano gli ingombranti e i rifiuti abbandonati accanto ai contenitori per la differenziata nelle vie: Tindari, Alia, Comiso, Pantalica, largo Cefalù. Foto prima e foto dopo intervento #inciviltà Vai su X
Genova, caccia alle discariche abusive e più multe per i rifiuti ingombranti - Pericu: “Situazione allucinante, useremo più telecamere” ... Riporta ilsecoloxix.it
Generale Bertolini: "Sotto il punto di vista operativo non c’è dubbio che Mosca stia vincendo. Gli ... api.follow.it
Ferrari ricompra 2,1 milioni di euro in azioni, ma il titolo crolla in Borsa quifinanza.it
“Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus lanazione.it
Superbonus, via a controlli sulle irregolarità: perché adesso pagano anche i singoli condòmini e quali sono i ... corriere.it
Napoli, guarda chi si rivede: il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica spazionapoli.it
Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso ... juventusnews24.com