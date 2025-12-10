Rifiuti abbandonati metri di ingombranti attorno ai cassonetti | 740 multe

Nel territorio di Mestre centro, da inizio anno, sono state emesse 740 multe agli sversatori di rifiuti abbandonati e ingombranti. Gli ispettori ambientali di Veritas hanno intensificato i controlli per contrastare l’abbandono selvaggio, contribuendo a mantenere più pulito e decoroso il quartiere.

Dall’inizio dell’anno nel territorio di Mestre centro sono state 740 le contravvenzioni degli ispettori ambientali di Veritas scattate durante i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Gli agenti della polizia locale hanno sanzionato tre persone sorprese ad abbandonare di notte ingombranti e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

