Anche la Francia invierà militari in Groenlandia

La Svezia ha annunciato l'invio di personale militare in Groenlandia, su richiesta della Danimarca, per contribuire al rafforzamento della sicurezza dell’area. La decisione è stata comunicata dal primo ministro Ulf Kristersson su X. Questa misura mira a sostenere la stabilità e la protezione del territorio autonomo, rafforzando la collaborazione tra i paesi nordici in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza nel Nord Atlantico.

Groenlandia: Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviano militari. Trump: «Le slitte con i cani non bastano» - Dopo un incontro con funzionari statunitensi alla Casa Bianca mercoledì, il ministro degli Esteri danese Lars Lkke Rasmussen ha sottolineato che Danimarca e Stati Uniti hanno un «disaccordo fondamenta ... msn.com

Anche la Francia invierà militari in Groenlandia - Anche la Francia perteciperà alla missione militare in Groenlandia coordinata dalla Danimarca. notizie.tiscali.it

Un trattato del 1951 dà già carta bianca agli Usa in Groenlandia

Reinita Tennessee (Leiothlypis peregrina) es un pequeño y activo pájaro migratorio, verde-amarillento, muy común en bosques boreales y frecuente en Colombia durante el invierno. Caracteristicas - Tamaño: pequeño, aprox. 13 cm. - Coloración (macho repr facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.