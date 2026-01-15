Anche la Francia invierà militari in Groenlandia
La Svezia ha annunciato l'invio di personale militare in Groenlandia, su richiesta della Danimarca, per contribuire al rafforzamento della sicurezza dell’area. La decisione è stata comunicata dal primo ministro Ulf Kristersson su X. Questa misura mira a sostenere la stabilità e la protezione del territorio autonomo, rafforzando la collaborazione tra i paesi nordici in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza nel Nord Atlantico.
La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kristeon. “Alcuni ufficiali delle Forze Armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi paesi alleati e prepareranno i prossimi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi»?Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari
Leggi anche: Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi» | ?Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari
Groenlandia, ma che succede? Francia, Svezia, Germania e Norvegia inviano dei militari. Macron: "Missione Artica" - I soldati francesi "sono già in arrivo", ha dichiarato mercoledì sera Emmanuel Macron, per partecipare a una missione ... affaritaliani.it
Groenlandia: Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviano militari. Trump: «Le slitte con i cani non bastano» - Dopo un incontro con funzionari statunitensi alla Casa Bianca mercoledì, il ministro degli Esteri danese Lars Lkke Rasmussen ha sottolineato che Danimarca e Stati Uniti hanno un «disaccordo fondamenta ... msn.com
Anche la Francia invierà militari in Groenlandia - Anche la Francia perteciperà alla missione militare in Groenlandia coordinata dalla Danimarca. notizie.tiscali.it
Un trattato del 1951 dà già carta bianca agli Usa in Groenlandia
Reinita Tennessee (Leiothlypis peregrina) es un pequeño y activo pájaro migratorio, verde-amarillento, muy común en bosques boreales y frecuente en Colombia durante el invierno. Caracteristicas - Tamaño: pequeño, aprox. 13 cm. - Coloración (macho repr facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.