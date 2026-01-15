Anche la Francia invierà militari in Groenlandia

La Svezia ha annunciato l'invio di personale militare in Groenlandia, su richiesta della Danimarca, per contribuire al rafforzamento della sicurezza dell’area. La decisione è stata comunicata dal primo ministro Ulf Kristersson su X. Questa misura mira a sostenere la stabilità e la protezione del territorio autonomo, rafforzando la collaborazione tra i paesi nordici in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza nel Nord Atlantico.

La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kristeon. “Alcuni ufficiali delle Forze Armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi paesi alleati e prepareranno i prossimi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

