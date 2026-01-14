Usa-Ue contesa sulla Groenlandia Trump insiste | La Nato deve cacciare i danesi | ?Vertice a vuoto l' Europa invierà militari
La disputa sulla Groenlandia coinvolge Stati Uniti e Danimarca, con Donald Trump che suggerisce l'intervento della NATO contro Copenaghen. Durante il vertice, i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia hanno incontrato rappresentanti statunitensi, evidenziando divergenze di posizioni. Nonostante le tensioni, il dialogo resta aperto, mentre l’Europa valuta l'invio di forze militari per gestire la situazione.
I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk vedono Vance e Rubio: posizioni molto distanti, ma il dialogo continua. Danimarca, Germania e Svezia mandano più truppe sull’isola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
