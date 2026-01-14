Usa-Ue contesa sulla Groenlandia Trump insiste | La Nato deve cacciare i danesi | ?Vertice a vuoto l' Europa invierà militari

La disputa sulla Groenlandia coinvolge Stati Uniti e Danimarca, con Donald Trump che suggerisce l'intervento della NATO contro Copenaghen. Durante il vertice, i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia hanno incontrato rappresentanti statunitensi, evidenziando divergenze di posizioni. Nonostante le tensioni, il dialogo resta aperto, mentre l’Europa valuta l'invio di forze militari per gestire la situazione.

Danimarca dopo il vertice con Usa: “Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump: “Nato più efficace con Groenlandia in mani Usa”. tg24.sky.it

Groenlandia, Danimarca: «Non siamo riusciti a convincere gli Usa». Trump: «Troveremo soluzione». Paesi europei inviano militari - La diplomazia danese e groenlandese mira a convincere Trump a rinunciare all’annessione in cambio di concessioni ... ilsole24ore.com

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi»Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari x.com

Il destino della Groenlandia torna a scuotere i rapporti transatlantici, trasformando l’isola artica nel cuore di una contesa geopolitica che vede coinvolti i massimi vertici della Casa Bianca, del governo danese e dell’Alleanza Atlantica. Al centro della tensione re facebook

