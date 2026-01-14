Usa-Ue contesa sulla Groenlandia Trump insiste | La Nato deve cacciare i danesi | ?Vertice a vuoto l' Europa invierà militari 

Da xml2.corriere.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La disputa sulla Groenlandia coinvolge Stati Uniti e Danimarca, con Donald Trump che suggerisce l'intervento della NATO contro Copenaghen. Durante il vertice, i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia hanno incontrato rappresentanti statunitensi, evidenziando divergenze di posizioni. Nonostante le tensioni, il dialogo resta aperto, mentre l’Europa valuta l'invio di forze militari per gestire la situazione.

I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk vedono Vance e Rubio: posizioni molto distanti, ma il dialogo continua. Danimarca, Germania e Svezia mandano più truppe sull’isola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

usa ue contesa sulla groenlandia trump insiste la nato deve cacciare i danesi 160vertice a vuoto l europa invier224 militari160

© Xml2.corriere.it - Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi» | ?Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari 

Leggi anche: Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «La Nato deve cacciare i danesi»?Vertice a vuoto, l'Europa invierà militari 

Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa"  

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «Inaccettabile non controllarla. La Nato cacci i danesi»; Le mire di Trump sulla Groenlandia dividono l’Europa e mettono a rischio la NATO; Se Trump attacca la Groenlandia è davvero la fine di tutto. Per noi; La Groenlandia contesa fra geopolitica e clima.

usa ue contesa groenlandiaUsa-Ue, contesa sulla Groenlandia. Trump insiste: «Inaccettabile non controllarla. La Nato cacci i danesi» - I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk vedono Vance e Rubio: posizioni molto distanti, ma il dialogo continua. msn.com

usa ue contesa groenlandiaDanimarca dopo il vertice con Usa: “Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump: “Nato più efficace con Groenlandia in mani Usa”. tg24.sky.it

usa ue contesa groenlandiaGroenlandia, Danimarca: «Non siamo riusciti a convincere gli Usa». Trump: «Troveremo soluzione». Paesi europei inviano militari - La diplomazia danese e groenlandese mira a convincere Trump a rinunciare all’annessione in cambio di concessioni ... ilsole24ore.com

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Video Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.