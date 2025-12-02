A Roma un riciclo d’amore per cani e gatti dei rifugi
Una sala traboccante di affetto ha accolto l’avvio di “Pet Carpet: Un Riciclo da Oscar”, campagna natalizia che invita a rimettere in circolo accessori per animali ancora in ottimo stato, trasformandoli in un sostegno concreto per cani e gatti ospitati nei rifugi, grazie alla generosità di chi sceglie di condividere ricordi e oggetti. Un gesto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
