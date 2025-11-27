Queste anticipazioni di Amici 25 arrivano dalla registrazione di giovedì 27 novembre 2025 e raccontano cosa aspettarsi nella decima puntata in onda domenica 30 novembre. Giudici, ospiti, esibizioni speciali e andamento delle gare, con un focus sulle sfide e su come potrebbero incidere sulle classifiche. Scopriremo se ci sono stati eliminati, quali prove hanno messo più alla prova i ragazzi e quali dettagli possono cambiare gli equilibri tra canto e ballo. La biografia della nuova allieva Giorgja Foglini Amici 25, registrazione 27 Novembre 2025: gli ospiti musicali. Rettore torna ad Amici e regala un’esibizione energica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, registrazione giovedì 11 Novembre 2025: le anticipazioni