Amici 25 registrazione 11 Dicembre 2025 | le anticipazioni

La registrazione di Amici 25 del 11 dicembre 2025 ha regalato momenti intensi, tra performance emozionanti, verdetti immediati e confronti accesi. Un appuntamento che conferma il fascino del talent, coinvolgendo il pubblico con novità e suspense. Ecco le anticipazioni più importanti di questa nuova puntata.

La registrazione di giovedì 11 Dicembre 2025 di Amici 25 mette in fila tutto ciò che il pubblico ama del talent: performance, verdetti serrati e discussioni a microfoni accesi. In apertura spazio agli ospiti, poi il via alle sfide con esiti non scontati, una gara canto densa di cambi in corsa e una gara ballo che riaccende il confronto sulla tecnica. In coda, il capitolo più infuocato: i compiti speciali firmati Celentano, con un confronto fisico e stilistico che divide l'aula professori. Intervengono due ballerini sulla mancata espulsione di Riccardo Stimolo Amici 25, registrazione 11122025: gli ospiti in studio.

