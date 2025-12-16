L'autista responsabile dell'incidente che ha ucciso le giovani Milena Marangon e Giorgia Cagliani sarà processato a febbraio con giudizio immediato. Jan Krzystof Lewandowski, 34 anni, è accusato di aver travolto le due amiche a Brivio, provocando una tragedia che ha scosso la comunità.

© Ilgiorno.it - Amiche travolte. Autista subito a processo

Subito a processo l’autista che ha investito e ucciso Mile e Giò. Verrà processato a febbraio con giudizio immediato Jan Krzystof Lewandowski, l’autotrasportatore polacco di 34 anni che la sera di sabato 20 settembre a Brivio, al volante di un furgone Vw Caddy, è piombato addosso alle due amiche Milena Marangon e Giorgia Cagliani, due amiche 21enne di Paderno d’Adda, uccidendole sul colpo. A chiedere il giudizio immediato è stata la pm Chiara Stoppioni, il magistrato titolare dell’inchiesta, e il gip Salvatore Catalano ha accolto la sua istanza che. Il giudizio immediato è stato disposto perché il 34enne al momento è sottoposto a un provvedimento di misura cautelare in carcere, a San Vittore, non avendo nessuno a cui appoggiarsi per gli eventuali arresti domiciliari, e poi perché le prove a suo carico sarebbero evidenti. Ilgiorno.it

Il motociclista e il camionista #incidente #moto #camion #incidentes #ambulance #strada #rotonda

Amiche travolte. Autista subito a processo - Subito a processo l’autista che ha investito e ucciso Mile e Giò. ilgiorno.it