L’autotrasportatore che ha investito e ucciso Mile e Giò sarà presto libero. Ma con il braccialetto elettronico e in una comunità. "È un papà come me", commenta Eddy, il padre di Giò. Krzysztof Jan Lewandowski, l’autotrasportatore polacco di 34 anni che la sera del 20 settembre a Brivio ha travolto le due inseparabili amiche 21enni Giorgia Cagliani e Milena Marangon di Paderno d’Adda, potrà lasciare il carcere, dove è detenuto da più di tre mesi. I suoi legali, gli avvocati Gianbattista Colombo e Agnieszka Janusz, nonostante la contrarietà del pm incaricato del caso, hanno ottenuto i domiciliari dal gip del tribunale di Lecco Gianluca Piantadosi, come chiedevano da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amiche travolte. L’investitore va in comunità

Leggi anche: Le due amiche travolte e uccise. Investitore positivo alla droga: si profila una battaglia di perizie

Leggi anche: Amiche travolte. Autista subito a processo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Amiche travolte e uccise dal trattore. Omissione di soccorso, 2 condanne - Travolte e uccise da un trattore mentre erano sdraiate e assopite in un campo di mais, dopo un festino a base di alcol e droga. ilgiorno.it

@Cityrumors.it Giorgia e Michela stavano camminando in fila indiana per raggiungere la sagra di Brivio, quando vengono travolte in pieno dal furgone al volante del quale si trova un 34enne, che le centra a una velocità di 80 chilometri orari – il limite in quel tr - facebook.com facebook