Altro che Ponte la Tirrenica resta l’opera più incompiuta d’Italia | Salvini mette 0 euro E oltre a Giani si arrabbia anche Fdi

La Tirrenica, considerata l’opera più incompiuta del Paese, continua a suscitare tensioni politiche. Recentemente, Salvini ha annunciato l’assenza di finanziamenti, alimentando discussioni tra Lega e Fratelli d’Italia. Oltre alle critiche di Giani, anche il partito di Meloni si è esposto, evidenziando le difficoltà e le divergenze che ancora caratterizzano il completamento di questa infrastruttura fondamentale.

I mal di pancia e le tensioni tra Fratelli d’Italia e la Lega hanno un nuovo fronte di battaglia: la Tirrenica, l’opera più incompiuta d’Italia. La Sat, la società che doveva costruirla è stata istituita nel 1968, ma dei 242 km da Livorno a Civitavecchia ne sono stati realizzati solo 40. Protagonisti dello scontro viario nel centrodestra sono due parlamentari toscani, il leghista Manfredi Potenti, 49 anni, senatore di Cecina, molto vicino a Matteo Salvini, e il parlamentare grossetano Fabrizio Rossi, 50 anni, ex coordinatore regionale dei meloniani toscani. Tutto è nato dal fatto che nella legge di bilancio il governo non ha stanziato un euro per la Tirrenica suscitando le ire del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, a fine novembre 2025, aveva avuto – dice lui – impegni chiari da parte di Elisabetta Pellegrini, responsabile della struttura tecnica del Mit di Matteo Salvini, riguardo alla realizzazione dei lotti 5A e 5B da Fonteblanda a Pescia Fiorentina, nel tratto della vecchia Aurelia da Grosseto al confine con il Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

