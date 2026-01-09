Tirrenica Giani ‘chiama’ Salvini Ripartire da zero? Inaccettabile

Il ministro Giani ha espresso la sua fermezza riguardo alle recenti affermazioni sulla Tirrenica, definendole inaccettabili. La questione, che riguarda lo sviluppo e la riqualificazione della strada, resta al centro del dibattito politico e delle esigenze di mobilità nella regione. La posizione di Giani sottolinea l'importanza di un intervento efficace e tempestivo, evitando ripartizioni inutili che rallenterebbero i progetti già avviati.

Firenze, 9 gennaio 2026 – "Le dichiarazioni che annunciano che sulla Tirrenica si deve ripartire da zero, sono inaccettabili. Occorre invece finanziare ed iniziare i lavori per la realizzazione dei due lotti finali, che portano da Fonteblanda al confine con il Lazio. Per questo chiederò un incontro chiarificatore urgente al ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. E' il momento di uscire dalla commedia degli equivoci". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha convocato una conferenza stampa per chiarire il suo pensiero e le sue intenzioni rispetto alla realizzazione di un opera che giudica fondamentale e strategica non soltanto per la Toscana, ma per l'Italia stessa.

Tirrenica, fronte ’aperto’. Breda incontra Salvini: "Nodo cruciale per il territorio" - Il Corridoio Tirrenico, dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini come ‘priorità’, è stato al centro di un incontro privato tra il presidente della Camera di ... lanazione.it

Simiani (PD) "Tirrenica cancellata dal governo ma aumentano i pedaggi" - facebook.com facebook

