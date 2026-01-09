Tirrenica Giani | Finanziare i due lotti finali e andare avanti Inaccettabile la scelta di Salvini di ripartire da zero

La Tirrenica rappresenta un progetto strategico per migliorare le connessioni nella zona. Giani sottolinea l'importanza di finanziare i due lotti finali, il 5A e il 5B, per completare l’opera senza ripartire da zero. La sua richiesta mira a garantire un avanzamento rapido e concreto, evitando decisioni che rallentano i lavori e compromettano lo sviluppo infrastrutturale della regione.

"Dei nove lotti previsti per unire Rosignano al confine regionale sud, noi vogliamo che ne siano realizzati subito almeno gli ultimi due, il 5A e il 5B, che vanno da Fonteblanda a Pescia Fiorentina". Lo ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Giani, oggi a Firenze, nel corso di una conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla Tirrenica

