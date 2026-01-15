Almanacco | Venerdì 16 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 16 Gennaio è il 16° giorno del calendario gregoriano. Mancano 349 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Marcello IProverbio di GennaioNon v'è gallina o gallinaccia che di Gennaio uova non facciaAccadde oggi1938 – Memorabile concerto di Benny Goodman alla Carnegie Hall, con Gene.

