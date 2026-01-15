Allarme sicurezza ad Angri il Psi chiede l' intervento del Prefetto

Il Partito Socialista Italiano di Angri ha segnalato un incremento dei reati, tra cui furti di appartamenti e auto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio. Bruno Cirillo, referente locale del Psi, ha richiesto un intervento urgente del Prefetto per affrontare questa situazione e garantire la tranquillità dei cittadini. La questione evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e controllo nella zona.

Emergenza sicurezza ad Angri, Bruno Cirillo, referente politico del Partito Socialista Italiano, ha espresso forti preoccupazioni per l'aumento dei furti di appartamenti e auto nel territorio. Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, Cirillo ha inviato una Pec al Prefetto di Salerno.

